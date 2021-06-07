Резюме без грамотности: приморцы не выставляют напоказ подобное качество

Сфера «Наука, образование» лидирует по количеству резюме, где требуется грамотный русский язык. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только 6,2% приморцев «хвастаются» грамотностью в резюме. Эксперты hh.ru выяснили, как часто такие навыки как «Грамотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» встречаются в резюме и вакансиях.

В этом году от соискателей грамотный русский язык требуется в 13,3% или в 430 тысячах вакансий по всей России. Аналитики отметили, что количество вакансий с таким требованием растет в среднем на 25% от года к году. Такая тенденция наметилась в последние пять лет.

Строже всего к грамотности относятся работодатели из Республики Дагестан – такое требование встречается в 19,5% вакансий, открытых в этом регионе. Реже всего на грамотность обращают внимание в вакансиях из Чукотского автономного округа (5,8%).

В Приморье такие требования встречаются в 12,7% вакансий.

Иронично, что чаще всего такое требование встречается в вакансиях профессиональных сфер: «Спорт, фитнес, красота» (31,8%), «Консультирование» (30,4%) и «Административный персонал» (28,1%). Проще к грамотности относятся в вакансиях сфер «Рабочий персонал» (3,2%) и «Добыча сырья» (2,6%).

«Грамотных» соискателей больше всего в Санкт-Петербурге – 7,8% от общего числа резюме, а меньше всего в Республике Ингушетия – лишь 4%. В целом по стране – в 6,3% резюме.

В Приморском крае о своей грамотности в резюме сообщают 6,2% соискателей.

Самой грамотной сферой стала «Наука, образование», здесь говорят об упомянутом требовании в 15,3% резюме. На втором месте оказалось «Искусство, развлечения, медиа» (14,5%), на третьем – «Маркетинг, реклама, PR» (10,5%). А вот «Бухгалтерия, финансы» и «Рабочий персонал» пишут о грамотности меньше всех (2,1%).

Отметим, что 6 июня в России отмечается День русского языка, который появился в наших календарях только в 2010 году. Дата выбрана не случайно – в этот день родился Александр Пушкин.