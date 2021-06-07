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Владивосток7 июня 2021 8:59

Сбежал из террариума? Огромная, длинная змея замечена в черте города во Владивостоке

Вопрос, питон или амурский полоз греется на солнышке в ветвях деревьев, - волнует сейчас приморцев
Елизавета КАЛИНИНА
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Из-за крупного размера змеи горожане решили, что это не амурский полоз, а самый настоящий питон. Фото: instagram.com/vestiprim

Из-за крупного размера змеи горожане решили, что это не амурский полоз, а самый настоящий питон. Фото: instagram.com/vestiprim

В черте города, на Нейбута, 45, во Владивостоке в объективы горожан попала огромная длинная змея, обвившаяся вокруг ветки дерева, сообщает РИА VladNews.

Горожане засняли пресмыкающееся на камеру и выложили видео в Интернет. Кто-то успокаивал особо впечатлительных жителей города, поясняя, что это безобидный амурский полоз. Наоборот, он борется с ядовитыми змеями и уничтожает грызунов.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что животное слишком большое для дикой змеи и решили, что питон, который вырвался на свободу из террариума.

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