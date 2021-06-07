Пьяные посетители популярного бара в Приморье сразились на ножах

Посиделки в баре едва не закончились трагедией. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Находке посещение известного пивного бара-ресторана едва не закончилось смертью посетителя. Нетрезвые компании крепких мужчин решили выяснить отношения не просто на словах или в кулачном бою, а буквально на ножах. Одному из участников драки понадобилась срочная операция.

История развернулась в ночное время. О ЧП у развлекательного заведения полиции стало известно после звонка из местной больницы. Медперсонал пояснил, что неизвестные мужчины привезли на личном авто окровавленного товарища без сознания.

Врачи быстро доставили пострадавшего в реанимацию. У пациента оказалось колото-резаное ножевое ранение в область груди, повреждены внутренние органы и артерии. Мужчине провели экстренную операцию, которая и спасла ему жизнь.

Полицейские опросили сотрудников бара и выяснили, что между двумя компаниями посетителей произошел конфликт на фоне опьянения. Выяснять отношения герои отправились на улицу, где и порезали 29-летнего жителя Находки.

Из-за причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений было возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента, который едва не закончился крайне печально, продолжается. Специалисты устанавливают всех причастных к преступлению.

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