Во Владивостоке общественникам выделили до четырех миллионов рублей на полезные проекты

Во Владивостоке из бюджета города выделят до четырех миллионов на реализацию социальных проектов. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке до четырех миллионов рублей увеличились субсидии для общественников и реализации их социальных проектов. Заявки на участие в конкурсе на получение гранта до 250 тысяч рублей уже подали пять некоммерческих организаций. Предложить свои идеи по улучшению жизни в городе желающие могут до 18 июня.

Речь идет о проектах, которые будут полезны и интересны Владивостоку. При этом направленность их может быть следующая: развитие институтов гражданского общества и межнационального сотрудничества, социальная адаптация инвалидов и их семей, защита материнства и детства, пропаганда ЗОЖ и повышение качества жизни пенсионеров. Также в перечень направлений, которые могут раскрыть соцпроекты входит: патриотическое воспитание, развитие институтов гражданского общества и межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ. Словом, тем для толковых идей хватает.

– В этом году появились и новые направления – охрана окружающей среды и защита животных, социальная и культурная адаптация мигрантов, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и профилактика социально опасных форм поведения, – отметил начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку и предоставить пакет документов. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации Владивостока, перейдя по ссылке.

– Документы принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, кабинет 15 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Получить консультацию можно по телефону 2-614-470, – отметили в городской администрации.

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