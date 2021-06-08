Без купальника не обойтись. Синоптики обещают в Приморье до +30°C

Во Владивостоке обещают настоящую жару. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящую жару прогнозируют синоптики в Приморье 8 июня. Погоду в крае определяет гребень антициклона. По расчетам специалистов портала «Примпогода», во вторник температура воздуха поднимется от +15...+29°C в зависимости от района. Купальники и шорты сегодня крайне актуальны.

Во Владивостоке с самого утра выглянуло солнышко. В городе переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +25...+27°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. В городе прогнозируется ветер северо-западный умеренный, утром слабый . Столбики термометров поднимутся до +28...+30°C.

В Находке в начале второй недели июня переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух прогреется до +25...+27°C.

Для купания пока прохладно, температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьет +16°C, в бухте Находка +11°C.

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