90 % ожогов, сгорел почти заживо. Рыбалка в Приморье обернулась настоящей трагедией

Во время рыбалки в Приморье произошло несчастье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обычный отдых на природе в Приморье обернулся неожиданной трагедией. Как говорится, беда пришла откуда не ждали. Житель Партизанска отправился на рыбалку, которая стала последней в его жизни. О страшных подробностях ЧП корреспонденту «КП-Владивосток» поведали очевидцы.

История развернулась в поселке Лозовый, недалеко от водосброса местной ГРЭС. 72-летний мужчина решил закинуть удочку, но слишком сильно размахнулся и каким-то образом зацепился за высоковольтные провода, проходящие выше. Разряд был сильнейшим. По словам свидетелей, от удара током мужчина обгорел мгновенно, получив ожог 90% кожи. Его и вовсе рассыпалась, превратившись в пепел, а от одежды остались одни лоскуты.

Для пострадавшего в срочном порядке вызвали скорую помощь. Медикам пришлось транспортировать рыбака крайне осторожно, мужчина был в тяжелейшем состоянии. Однако несмотря на все старания врачей, спасти жизнь пациента не удалось. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Стоит отметить, что подобная трагедия во время рыбалки происходит уже не в первый раз. Так, в прошлом году погиб подросток. Мальчишка рыбачил в районе Наречного недалеко от железной дроги и тоже зацепился удочкой за высоковольтные провода.

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