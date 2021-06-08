Стало известно, за счет чего во Владивостоке расширят дорогу на Некрасовской

Виадук на Некрасовской Фото: Сергей БАЛАНОВ

Власти Владивостока решили покончить с «бутылочным горлышком» на Некрасовской. Сейчас под виадуком в районе библиотеки имени Горького для тех, кто спускается с путепровода, три полосы на небольшом участке превращаются в две, как следствие – замедление движения и частые ДТП. Ранее власти уже говорили, что участок расширят, теперь стало понятно, каким именно образом это сделают.

Двигать виадук накладно, но чиновники придумали другой способ – подвинуть леера, разделяющие потоки.

«Здесь перенесут влево разделительное ограждение. Это позволит организовать по три полосы движения в каждом из направлений. Для организации более свободного проезда на противоположной стороне запретят парковку транспорта вдоль автозаправки», - говорится на сайте мэрии.

Сделать это обещают до 15 августа.

Сам виадук, видимо, все-таки будут двигать, но позже Фото: Сергей БАЛАНОВ

В перспективе сам виадук все-таки реконструируют, а леера, видимо, вернут на место. Но чтобы подготовить проект реконструкции перехода, нужно время. А данное «бутылочное горлышко», видимо, так сильно мешает водителям, что ради них даже решено перенести леерное ограждение, установленное здесь буквально пару лет назад.

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