Не раскаиваюсь: хабаровчанка разводила приморцев на деньги с помощью фейковых фотографий щенков и котят

Доверчивые приморцы перевели больше 250 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Хабаровского края наживалась на доверчивых приморцах. Преступную мошенническую схему раскрыли, уголовное дело передано по месту проживания преступницы, информирует «КП – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

28-летняя жительница Хабаровского края решила подзаработать легким путем. Женщина публиковала на сайтах объявлений Приморья сообщения о продаже породистых щенят и котят, а возможным покупателям отправляла фотографии, найденные в разных социальных сетях. Затем она просила перевести ей предоплату, после чего удаляла объявления.

Оперативники выяснили личность злоумышленницы. Оказалось, что женщина успела провернуть свою мошенническую схему 36 раз. Жительница Хабаровского края обокрала приморцев на сумму более 250 тысяч рублей.

Также полицейские смогли выяснить, что хабаровчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление. На допросе женщина сказала, что деньги ей не очень нужны, хоть они с мужем и воспитывают пятерых малолетних детей.

В содеянном женщина не раскаялась, и пояснила свои действия возможностью легкого заработка.

За мошенничество было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Сейчас женщина подписала документы о невыезде. Уголовное дело передано в Хабаровский районный суд Хабаровского. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.