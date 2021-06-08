Страсти автомобильные. Во Владивостоке водитель Lexus на глазах у очевидцев разбил Forester

Агрессивный мужчина разбил в авто стекло. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Весьма необычная история развернулась на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Прямо на глазах у изумленных свидетелей водитель Lexus остановился у припаркованного Subaru Forester и разбил стекло в автомобиле. После чего разъяренный автомобилист спешно удалился, оставив окружающих в недоумении.

Неприятный инцидент произошел возле дома № 133/3 на проспекте Красного Знамени. Видео быстро разлетелось по соцсетям, глядя на подбитый Lexus, многие пользователи предположили, что между водителями ранее произошел конфликт на дороге. Однако, как уверяют более осведомленные источники, мужчина якобы мстил своей жене.

По словам знакомых, женщина ушла от него вместе с ребенком, якобы муж поднимал на нее руку. В поисках сбежавшей возлюбленной житель Владивостока пошел на хитрость. Опубликовав фото автомобиля, на котором ездит супруга, автомобилист заверил, что именно эта машина притерла его Lexus, после чего скрылась. Добрые люди, сами того не подозревая, помогли найти беглянку. Теперь, судя по всему, в семейный конфликт могут вмешаться полицейские.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14