Это что за зверюга? В Приморье в излюбленном месте отдыха туристов поймали акулу

Акулу выловили в районе Славянки. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" рыбаками.

Весьма необычный улов вытащили рыбаки в Приморье. Вместо краба в ловушку попалась акула. К счастью, и для самой хищной рыбы, и для отдыхающих – встреча закончилась благополучно.

Рыбалка недалеко от Славянки преподнесла неожиданный сюрприз. Узнать, что же именно за акула поймалась и пригодна ли она для еды, мы решили у специалиста. «КП-Владивосток» связалась с доктором биологических наук, заведующим лабораторией генетики ННЦБМ ДВО РАН, профессором ДВФУ, Владимиром Быковым.

По предоставленным фото ученый определил, что в ловушке оказался Катран. По словам специалиста, акула встречается довольно часто в Приморье, считается неопасной для человека. Особенно много представителей этого вида водится на юге края, в районе полуострова Гамова и бухты Витязь.

Стоит отметить, что хищную рыбу не принято употреблять в пищу, так как у нее в тканях много мочевины. Резкий запах не исчезает даже после термической обработки, так что желание полакомиться филе акулы попросту пропадает. Кстати, именно по этой причине рыбаки отпустили акулу обратно в море.

В Приморье в ловушку попалась акула. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" рыбаками.

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