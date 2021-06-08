Может случиться с каждым. В Приморье таксист врезался в пятнистого оленя, машина в хлам

Автомобиль пострадал из-за ДТП с косулей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель Toyota Prius попал в крайне неприятную ситуацию на приморской трассе. Таксист не смог избежать столкновения с копытным, который, судя по всему, выскочил на дорогу перед машиной. Встреча закончилась крайне неприятно для двоих участников ДТП.

Кадры сделаны накануне недалеко от дачного сообщества «Строитель» на дороге, ведущей от Фокино к Большому Камень. Удар был такой силы, что косулю откинуло в кювет, а у машины оказалась разбита вся передняя часть кузова.

Машина получила серьезные повреждения. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

Многие пользователи сети жалеют погибшего пятнистого оленя и сочувствуют беде водителя и делятся своими историями в интернете.

«Кто отремонтирует, пятнистые олени?!», «Такое красивое животное, жалко», «В багажник и гони, толку нет, сам чинить будешь, так хоть мясца покушаешь, а так еще и протокол составят», «Жди штраф», «С кого взыскать? С лешего?», «Страх любого водителя. Только не понятно, как можно такого ДТП избежать, если животное за два метра от капота выпрыгивает из кустов», «Мне собака как-то выскочила, как черт из табакерки. И никакой возможности не было ее увидеть! Правую часть машины разбила сильно. А тут олень... Жалко и оленя, и машину с водителем...», – сетуют жители края.

Животное получило травмы несовместимые с жизнью. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

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