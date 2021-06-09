«Дверь в автобусе открылась раньше»: случай на остановке восхитил жителей Приморья

Неравнодушные горожане оказались в нужное время в нужном месте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любопытное сообщение появилось на днях в интернете. Пост благодарности неизвестным людям нашел отклик в соцсетях. Приморцы активно принялись ставить лайки и комментарии под сообщением автора.

- Хочу сказать «спасибо» тем людям, которые помогли моей маме! На автобусной остановке в районе администрации дверь в автобусе открылась раньше, в результате чего моя мама упала, сильно повредившись. Нашлись добрые люди, которые довели мою маму до остановочного комплекса, помогли расположиться на лавке. Спасибо вам, неравнодушные люди. Ваша доброта обязательно вернется, - написала дальневосточница в интернете.

Благодарность неизвестным от неизвестной уже собрала почти 500 лайков и несколько комментариев. «Слава Богу, что обошлось», «всегда больше хороших людей», «это большая редкость в наше время» - пишут приморцы под постом.

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