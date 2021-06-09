Завершены поиски без вести пропавшей 14-летней Василины из Приморья

Девочка пропала 4 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летняя Василина из Уссурийска пропала четвертого июня 2021 года. Она просто ушла из коррекционной школы-интерната и пропала. У сотрудников учреждения не было никакой информации о местонахождении девочки. Они забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те разместили информацию о Василине в сети, указав ее приметы.

- На вид ей лет 15, среднего телосложения, светло-русые волосы. В день пропади она была одета в розовую кофту, светло-серая кофта с розовыми лампасами, синие лосины и синие кеды. При себе у нее был рюкзак, - написали активисты.

Несколько дней спустя волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Василины завершены. К счастью, повод для этого радостный – ее нашли живой и невредимой. Ее жизни ничего не угрожает. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.