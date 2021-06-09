«Это новая версия форсажа 12+?»: сотрудники ДПС устроили погоню за ребенком на мопеде в Приморье

Что именно натворил мальчик - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео.

В сети появились занятные кадры необычных «догонялок», снятых на видеорегистратор. Случилось все буквально во вторник, 8 июня, в Большом Камне. Там, судя по видео, сотрудники ДПС устроили погоню за подростком, который управлял мопедом. Все действие происходило на оживленной трассе.

- Вопрос - опасно ли гонять за детьми или нет? – озадачил вопросом автор поста.

На видео уже отреагировали десятки дальневосточников. Общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что такие действия полиции недопустимы, ведь создается угроза жизни ребенка, другие же, напротив, уверены, что так можно преподать подросткам урок. «Это новая версия форсажа 12+?», «особо опасный видимо, а где ФБР, вертолеты», «правильно, а то они под машины бросаются» - пишут приморцы в сети.

Чем именно закончилась история и что предшествовало погоне – пока неизвестно.

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