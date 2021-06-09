«Вот причина моей бессонницы»: житель Приморья показал, как ТЦ связан с его недосыпом

Мужчина вышел ночью на улицу, чтобы показать, почему не спит. Фото: Андрей КАРА

Сон- это святое. Когда он прерывает по независящим от тебя причинам – вдвойне обидно. Особенно, когда физически не можешь что-то изменить. Так случилось и с жителем Уссурийска. Поздней ночью он вышел на улицу города, чтобы показать причину своей бессонницы. Ночь. Улица. Фонарь. ТЦ.

- ТЦ Берег, время 2:30 ночи, вы забыли выключить свою шарманку, - пишет автор поста в сети.

На видео, полное боли и отчаяния, уже отреагировали десятки горожан. «Офигеть, прям как на море, «музыкальный сон», «о людях совсем не думают» - пишут дальневосточники под постом с видео. Но был среди комментаторов один приморец, который предположил, что музыка могла автоматически включиться из-за электрического скачка. Как дела обстояли в городе на самом деле – пока неизвестно.

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