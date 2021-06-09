«Здравствуйте, беспокоит пенсионный фонд»: слепое доверие обошлось пожилой паре из Артема в 300 тысяч рублей

Женщина назвала номера карт незнакомке по телефону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции обратилась 61-летняя жительница Артема. Она рассказала о том, что началось все со звонка. На том конце провода девушка представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она-то и поведала дальневосточнице о том, что она имеет право на некие пенсионные выплаты. Чтобы получить их, гражданка должна продиктовать «отзывчивому» сотруднику ПФР последние цифры банковской карты.

Женщина не стала отказывать от такого щедрого подарка и выполнила все условия. Далее последовала еще одна хорошая новость. Супругу дамы также полагается копеечка. Разумеется, его жительница Приморья не обидела – продиктовала и его цифры. В конечном итоге женщина узнала о том, что с карт списалось 318 тысяч рублей.

- В следственном подразделении возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полиция в очередной раз просит горожан быть предельно бдительными и аккуратными при разговоре с незнакомцами по телефону. Лучше всего при сомнительных звонках положить трубку, а не сообщать свои персональные данные.

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