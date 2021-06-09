Врезалась в здание. Пьяная дамочка за рулем Toyota Corolla устроила ДТП в Приморье

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария случилась в селе Владимиро-Александровское. 45-летняя дама за рулем Toyota Corolla ехала по Луговой. Только вот лейди находилась за рулем машины в состоянии опьянения. Как результат – не справилась с управлением и въехала в здание. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля. В полиции сообщают, что обоим потребовалась госпитализация. В заявлении собственник здания указал, что ему причинен значительный материальный ущерб.

- В отношении женщины-водителя составлен ряд административных материалов: по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Горожан, которые стали свидетелями ДТП с пьяными водителями, просят обращаться в отделения полиция.

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