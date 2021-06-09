Мама года. Шикарная брюнетка из Владивостока показала себя на конкурсе красоты в Москве

Красоту замужней дальневосточницы оценили члены жюри. Фото: mrsworld.ru

Ирина Высоцких из Владивостока стала обладательницей титула «Мама года» на конкурсе красоты Mrs World Russia 2021. Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на сайт конкурса.

Известно, что состязания замужних красавиц проходили в Москве уже в шестой раз. Концентрация шикарных женщин на 1 квадратный метр была запредельно высока. Ирина была не единственной дальневосточницей. Участие в конкурсе также принимали дамы с Камчатки, Сахалина и Хабаровского края. Однако особенного титула «Мама года» удостоилась брюнетка из Владивостока.

Кстати, всего в конкурсе красоты участвовали больше 80 замужних женщин со всех уголков нашей страны. Правда, с заветными коронами уехали домой лишь единицы.

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