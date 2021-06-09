Агрессивные вороны нападают на жителей Владивостока в центре города

Так птицы отчаянно защищают своих птенцов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальные сети в последние дни пестрят историям нападений агрессивных ворон на людей. Странное поведение птиц зафиксировали и в центре Владивостока. Люди стали замечать, что вороны все чаще и чаще набрасываются на проходящих мимо людей. Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на дальневосточницу, которая рассказала о том, как она встретила птиц по дороге на работу.

- Во вторник, 8 июня, я шла на работу в районе улицы Прапорщика Комарова. Заметив, что летает много ворон, которые при этом еще и орали на всю улицу, я решили отойти в сторону. Но это не спасло. Одна из ворон резко слетела с дерева и сорвала с моей головы ободок, после полетев в сторону проезжей части, где и бросила его. Водители аж от неожиданности, что с неба упал ободок, начали останавливаться. Когда птица забирала ободок с головы, то удар был болезненный, - рассказывает Екатерина.

Стоит отметить, что нападают вороны, чтобы защитить своих птенцов. Все инциденты зафиксированы в тех местах, где у них находятся гнезда.

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