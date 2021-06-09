В Приморье две девочки вышли из дома несколько дней назад и пропали

Девочкам 13 и 12 лет соответственно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две девочки – Кристина Карпенко, 13 лет (2007 г.р.), и Эльмира Шункова, 12 лет (2008 г.р.), – 6 июня ушли из дома в поселке Славянка Приморского края и не вернулись. Сейчас их местонахождение неизвестно, девочек ищут родители и волонтеры, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Инстаграм-группу «ПримПоиск».

Кристика Карпеко

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые.

Была одета: зеленая толстовка, темные джинсы, черно-белые кроссовки.

Кристина Карпенко, 13 лет. Фото: Социальные сети

Эльмира Шункова

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые длиной ниже плеч.

Была одета: синие джинсы с разорванными коленями, белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении детей, просят позвонить по телефонам:

8 (42331) 45-9-87 – ОМВД России по Хасанскому району или 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com