В Приморье две девочки вышли из дома несколько дней назад и пропали

Девочкам 13 и 12 лет соответственно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Две девочки – Кристина Карпенко, 13 лет (2007 г.р.), и Эльмира Шункова, 12 лет (2008 г.р.), – 6 июня ушли из дома в поселке Славянка Приморского края и не вернулись. Сейчас их местонахождение неизвестно, девочек ищут родители и волонтеры, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Инстаграм-группу «ПримПоиск».
Кристика Карпеко
Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые.
Была одета: зеленая толстовка, темные джинсы, черно-белые кроссовки.
Кристина Карпенко, 13 лет.
Фото: Социальные сети
Эльмира Шункова
Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые длиной ниже плеч.
Была одета: синие джинсы с разорванными коленями, белые кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении детей, просят позвонить по телефонам:
8 (42331) 45-9-87 – ОМВД России по Хасанскому району или 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Эльмира Шункова, 12 лет.
Фото: Социальные сети