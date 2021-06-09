«Не смей трогать»: выходка женщины на детской площадке разозлила жителей Приморья

Большинство уверено в том, что женщина поступила неправильно. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах интернета. Кадры сняты в Уссурийске, во дворе дома по улице Короленко, 11. В центре внимания оказалась незнакомка, женщина солидного возраста, которая захватила детскую площадку для своих личных нужд. Спросите, для каких? Все просто. Сушить постельное белье.

- Оказывается, горки на детских площадках вовсе не для детеи , а для того что бы подушки сушить, - пишут в интернете возмущенные соседи.

На видео даже слышно, как героиня говорит: «Не смей трогать». Кому именно адресованы эти слова – неизвестно. На пост уже отреагировали десятки местных жителей. «Гроза района», «ох уж эти суровые бабушки», «а говорят, советское воспитание лучше» - пишут в комментариях приморцы. Чем именно закончилась эта история – не ясно, но хочется верить, что детям таки вернули необоснованно захваченную площадку.