Проезда нет. Улицу в центре Владивостока перекрыли до конца недели

Ограничения будут действовать до 11 июня. Фото: Администрация Владивостока

На Корабельной набережной во Владивостоке ввели временные ограничения движения для транспорта. Водителей просят относиться к таким новостям с пониманием, ведь это не прихоть дорожников, а вынужденная мера. Работы связаны с прокладкой сетей ливневой канализации. В пресс-службе мэрии сообщили о том, что проезд по обоим направлениям на участке от Семеновской до поворота на Нижнепортовую будет запрещен до 22:00 11 июня. Ограничения начали действовать уже сегодня.

- Следующим этапом станет прокладка сети на участке до дома № 4 по Корабельной Набережной. Движение автотранспорта здесь ограничат с 00:00 часов 20 июня до 00:00 21 июня, – добавили специалисты управления.

Приморцам стоит заранее изменить запланированный маршрут, если он проходил через Корабельную набережную, чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не потерять время.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14