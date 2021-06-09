В Союз российских писателей приняли приморского автора, которой литература помогла победить рак

Врачи помогли преодолеть болезнь – лимфому. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Приморская писательница Татьяна Таран, известная своей прозой про родной Владивосток, вступила в Союз российских писателей и продолжает работать над следующей книгой. «Комсомолка» пообщалась с землячкой и узнала некоторые подробности.

Татьяна Таран – жительница Приморья, журналист, прозаик, – в мае вступила в Союз российских писателей. Сделать это не совсем просто, для этого нужно заручиться поддержкой трех авторов, которые уже являются членами организации. Как рассказала «Комсомолке» Татьяна, ее рекомендовали писатели из Хабаровска и Ярославля и владивостокский прозаик Тамара Алешина.

Но, конечно, самое главное условие для вступления – наличие уже изданных книг. У Татьяны Таран вышли два сборника рассказов – «Список мечт» (2017) и «Никто не ангел» (2018), роман «Дорога на Горностай» (2020) и авторский путеводитель по Эгершельду «Владивосток. По краю моря» этого года.

Творчество Татьяны Таран основано на знании приморской жизни, а работа журналистом дала богатый материал для создания образов в художественной литературе. Как рассказывает автор, она написала свой первый рассказ больше 20 лет назад и отнесла его в журнал «Русский остров». Рассказ не был опубликован, так как наступил перелом эпох, трудности с печатью, издание закрылось.

– Вернулась к писательству в 2014 году. Повесть «Список мечт» была написана во время прохождения курса лечения от рака. Врачи помогли преодолеть болезнь – лимфому (она хорошо поддаётся лечению), сегодня я здорова, – объяснила Татьяна Таран свое возвращение к писательской стезе.

Сейчас автор готов творить и дальше. Тем более, заметила писательница, художественная проза о родных местах находит отклик и вызывает интерес. И это настоящая правда: литературные произведения о месте, где ты родился или прожил большую часть жизни, всегда интригуют и завлекают.

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