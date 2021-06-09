Пенсионерка столкнулась лицом к лицу с дерзкой грабительницей в Приморье

Женщина даже дала отпор преступнице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Грабеж». На скамье подсудимых вскоре окажется жительница краевого центра, которая стала главной и единственной подозреваемой в этом преступлении.

- По версии следствия, в марте 2021 года фигурантка через незапертую входную дверь проникла в квартиру пенсионеров, где из комнаты похитила коробку, в которой находились документы и накопленные денежные средства в размере 7 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Приморского края.

В ведомстве отмечают, что в самый разгар грабежа в комнату вошла сама пенсионерка. Она попыталась остановить преступницу, но та оттолкнула ее и сбежала с места преступления.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Известно, что дерзкая грабительница уже возместила причиненный ущерб. Притом – добровольно.

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