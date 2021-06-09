«Он сделал из него инвалида»: мужчина из мести до смерти избил черенком от лопаты жителя Приморья

Мужчине грозит солидный срок в колонии. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На скамье подсудимых вскоре окажется 32-летний житель Приморья, которого обвинили в зверском преступлении. Как оказалось, случилось все еще в январе этого года.

- Обвиняемый пришел в квартиру потерпевшего, которая расположена в доме по улице Мира села Гражданка Анучинского района. Цель - выяснить отношения с 47-летним мужчиной. Он считал потерпевшего виновным в инвалидности родственника. Когда обвиняемый вошел в дом, то увидел в коридоре деревянную палку. Он взял ее в руки и стал наносить удары по голове и рукам оппонента, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

От ударов палка сломалась, и мужчине удалось выбежать из квартиры. Однако обвиняемый взял черенок от лопаты, стал преследовать потерпевшего и, догнав, толкнул его в спину. Потерпевший потерял равновесие и упал. Но даже тогда избиение не прекратилось. Мужчина продолжил наносить удары по голове и телу, но уже черенком. В итоге приморец скончался в тот же день в больнице. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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