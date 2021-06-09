Уссурийский спортсмен выступит на чемпионате Европы по ММА

Динар Саниев. Фото: Федерация СБЕ ММА Приморского края

В чемпионате России по ММА, который прошел в Кемерово, участвовали около 200 сильнейших спортсменов из 49 субъектов страны. Они боролись за призовые места и главные награды – путевки на чемпионаты мира и Европы в составе национальной сборной. Приморский край представляли пять бойцов под руководством главного тренера краевой сборной Виталия Крата и вице-президента федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Владислава Ясина. Спортсмен из уссурийского клуба «Александр Невский» Динар Саниев взял бронзовую медаль в весовой категории 56,7 килограмма среди мужчин. Благодаря этому он получил право выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 14 по 21 августа в Казани.

По словам экспертов, уровень подготовки участников чемпионата России был очень высоким. «Даже стать призером на таких соревнованиях очень почетно, так как большинство участников – титулованные спортсмены, многие из них мастера спорта международного класса», – подчеркнул Владислав Ясин.

Почетными гостями соревнований стали известные российские спортсмены – председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, директор по спортивному развитию IMMAF Андрей Мошанов, многократный чемпион мира по боксу Николай Валуев, чемпион мира по боксу Константин Цзю, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.