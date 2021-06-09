На сто «КамАЗов» чище

В 2021 году на утилизацию передано уже более 22 000 шин. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

ПОСЛЕДСТВИЯ ШТОРМА

Сколько тачек мусора и веток нужно вывезти с улиц Владивостока, чтобы подготовить город к лету? Правильный ответ не знает, наверное, никто, но он точно не в тачках. Берите выше - в «КамАЗах»! Да, именно в таких объемах исчисляют свою работу сотрудники администрации города.

Причем работа эта ведется ежедневно и максимально масштабно. На минувших выходных сухие ветки пилили сразу по 20 адресам. Результат - более ста «КамАЗов» веток вывезли с глаз долой.

«Вывоз веток осуществляем как в дневное, так и в ночное время. За минувшие выходные дни с улиц Владивостока вывезли 103 «КамАЗа» порубочных остатков», - прокомментировали в СГТ.

Гамарника, Крыгина, Прапорщика Комарова, Шестая, Русская, Кутузова, Луговая, проспект 100-летия Владивостока, Шошина, Посьетская, Фонтанная, Пологая, Кизлярская - на этих и других улицах Владивостока в минувшие выходные дни работала дорожная служба «Содержание городских территорий». Вручную и с помощью погрузчиков в «КамАЗы» грузили и вывозили упавшие ветки.

...И НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Еще один фронт - это старые автомобильные покрышки. К большому сожалению, несознательные граждане по-прежнему выбрасывают их на помойки, вместо того чтобы сдавать на утилизацию. Подобные свалки - это тоже сфера ответственности городской дорожной службы «Содержание городских территорий», сотрудники которой ежедневно собирают, вывозят и передают использованные шины на переработку. В числе последних адресов, где убирали свалки из автопокрышек, - улицы Баляева, Гамарника, Амурская, Крыгина, Горная, Пестеля, Посьетская, Борисенко, Советская, м. Кунгасный и микрорайон Снеговая Падь.

Горы шин, как правило, вырастают на пустырях, за гаражами, в лесу и вблизи контейнерных площадок. Да и просто валяются вдоль дорог, что никак не красит город.

Собранные в течение дня автопокрышки дорожная служба складирует на временной площадке на одной из своих баз. Регулярно с базы СГТ за собранными автопокрышками приезжает специализированная компания - «ЭкоСтар Технолоджи». Они перерабатывают автопокрышки. Мелкодробленая резина идет на производство безопасных покрытий детских и спортивных площадок, беговых дорожек.

С начала года с улиц Владивостока собрано и передано на утилизацию уже более 22 000 шин. Администрация заключила дополнительный договор со специализированной компанией на вывоз еще почти 12 тысяч автопокрышек.

ВАЖНО

Помимо всего перечисленного дорожная служба «Содержание городских территорий» продолжает в круглосуточном режиме наводить порядок на улицах Владивостока: вывозить мусор, свалки, готовить цветники, высаживать новые цветы, кустарники и деревья, мыть дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, очищать от граффити и объявлений подземные и надземные переходы, а также проводить множество других работ по наведению санитарного порядка и благоустройству.