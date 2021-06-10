Завершены поиски без вести пропавшего в мае 14-летнего Миши из Приморья

Мальчик пропал 27 мая 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летний Михаил Пермяков из Артема пропал 27 мая 2021 года. В этот день он примерно в 9 вечера вышел из местной специальной (коррекционной) школы-интерната и исчез. Обратно в учреждение мальчик не вернулся ни через день, ни через два. Никто из сотрудников не знал о местонахождении ребенка. В итоге информация о пропаже подростка попала к волонтерам «Примпоиска». Те сперва опубликовали приметы приморца в сети.

- На вид 11-12 лет, рост около 150-152 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза темные. В день пропади был одет: серая кофта с капюшоном, серая майка, черные спортивные штаны, сланцы, - сообщают активисты.

Прошла неделя. За ней вторая. Спустя почти 3 недели волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Михаила завершены. К счастью, повод для этого радостный. Подростка нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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