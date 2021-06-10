Ливень, гроза и сильный ветер: названо точное время удара циклона по Владивостоку

Рассказываем о погоде во Владивостоке в предстоящие дни. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот и подошли к концу «каникулы» хорошей погоды. Уже в четверг во Владивостоке пасмурно, да и температурным рекордом больше «не пахнет». Как оказалось, серость на улице готовит нас к еще большей непогоде. Вскоре регион окажется во власти циклона. Краевой центр он стороной не обойдет.

Если смотреть прогноз на сайте Gismeteo, то можно узнать, что нас ждет не только продолжительный ливень, но и гроза с резким ветром. Начнется дождь, по данным портала, уже в пятницу, 11 июня, в 10 утра. С каждым часом интенсивность осадков будет усиливаться. Пик непогоды придется на вторую половину дня. Ожидается выпадение 11 миллиметров осадков. Скорость ветра в эти часы достигнет 17-18 метров в секунду.

К сожалению, и в праздничную субботу погода будет достаточно дождливой. Температуры в эти дни будут в пределах +16+17 градусов. После +26 будет ощутимо прохладнее.

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