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Владивосток10 июня 2021 1:51

«Кошмар, все живы?»: жесткое ДТП на трассе в сторону Де-Фриза

Информации о состоянии водителя грузовика пока нет
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Авария случилась в позднее время суток.

Авария случилась в позднее время суток.

Фото: принтскрин видео.

Информация о серьезной аварии в Приморье, которая произошла на трассе в сторону Де-Фриза, появилась поздней ночью. Скорее всего и само ДТП случилось 9 июня в позднее время суток. Судя по кадрам, грузовик сильно пострадал. Машина помялась на процентов 70, оставив в целости лишь кабину водителя. Вероятно, он потерял управление и врезался в ограждение, потому что других участников ДТП поблизости не видно.

Пользователи сети обеспокоены судьбой водителя. «Кошмар, все живы?» - задаются вопросом приморцы. На момент публикации сведений на этот счет не поступало, так же как и информации о пострадавших в этой аварии. Комментариев от официальных ведомств пока тоже нет.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.