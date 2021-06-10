«Кошмар, все живы?»: жесткое ДТП на трассе в сторону Де-Фриза

Авария случилась в позднее время суток. Фото: принтскрин видео.

Информация о серьезной аварии в Приморье, которая произошла на трассе в сторону Де-Фриза, появилась поздней ночью. Скорее всего и само ДТП случилось 9 июня в позднее время суток. Судя по кадрам, грузовик сильно пострадал. Машина помялась на процентов 70, оставив в целости лишь кабину водителя. Вероятно, он потерял управление и врезался в ограждение, потому что других участников ДТП поблизости не видно.

Пользователи сети обеспокоены судьбой водителя. «Кошмар, все живы?» - задаются вопросом приморцы. На момент публикации сведений на этот счет не поступало, так же как и информации о пострадавших в этой аварии. Комментариев от официальных ведомств пока тоже нет.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.