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Владивосток10 июня 2021 2:55

Дама с характером. Обвиняемая в убийстве умудрилась, сидя в СИЗО во Владивостоке, пойти на еще одно преступление

Теперь ее срок ощутимо увеличился
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Дерзкое поведение стоило ей нового приговора.

Дерзкое поведение стоило ей нового приговора.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против жительницы Владивостока. Ее обвинили в применении насилия в отношении сотрудника следственного изолятора. Как оказалось, на тот момент дамочка сидела в СИЗО за убийство. Но даже камера не помешала ей пойти на новое преступление. В итоге демонстрация скверного характера стоила дальневосточнице нового приговора.

- В марте 2021 года злоумышленница, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к сотруднику места содержания под стражей, с силой толкнула обеими руками потерпевшую в грудь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отмечают, что даму признали виновной и назначили ей наказание – два года и три месяца лишения свободы. В сухом остатке, с учетом прошлого приговора за убийство, в неволе она проведет 8 лет и 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.