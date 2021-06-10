В Приморье банк обогатит бюджет страны на 17 миллионов, правда, не по своему желанию

Преступление сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приморский краевой суд на апелляции оставил без изменения решение районного суда о том, чтобы банковские работники вернули государству доход, полученный во время незаконного бизнеса. Ранее приморцев признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без лицензии. Преступление сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

- Указанные лица в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения и лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридическим и физическим лицам, заинтересованным в оптимизации налогообложения, посредством использования расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Следователям удалось доказать, что в результате преступления организация обогатилась на 17 миллионов рублей. Эти 17 миллионов и было принято взыскать в доход страны. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.