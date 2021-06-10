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Владивосток10 июня 2021 4:41

«Ужасное зрелище»: разлагающийся труп прибило к берегу на Русском острове

«Страшно смотреть» - пишут приморцы в комментариях в сети
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Для особо впечатлительных мы скрыли фотографию. Фото: instagram/dps_controlnews

Для особо впечатлительных мы скрыли фотографию. Фото: instagram/dps_controlnews

Жуткий снимок появился на днях на просторах интернета. Как сообщает автор фото, случилось все на Русском острове. Там к берегу прибило мертвое животное. Судя по снимку, труп уже начал разлагаться, поэтому зрелище не из приятных. Пользователи сети предположили, что погибла нерпа. По внешним признакам все указывало именно на нее.

Пользователи сети достаточно эмоционально отреагировали на снимок с мертвым животным. «Ужасное зрелище», «страшно смотреть», «бедная нерпа», «что с ней случилось» - писали приморцы в комментариях под опубликованным снимком.

Вместе с тем, сведений о том, что животное погибло не своей смертью, а из-за влияния человека на него, не поступало. Все-таки нерпы, как и все животные, могло умереть от старости или болезни, не вызванной людским вмешательством.