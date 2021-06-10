Город лицом к пешеходам

Поставлена задача - уделить пристальное внимание ремонту пешеходных маршрутов. Фото: Анастасия Котлярова

Вопреки распространенному мнению, далеко не у каждого жителя Владивостока есть собственный автомобиль. Если быть точнее, то водитель у нас едва ли каждый второй. А вот пешеходами время от времени приходится бывать всем. Поэтому состояние пешеходных зон - тротуаров, лестниц, виадуков - для города даже важнее, чем ремонт дорог.

В подтверждение этому тезису в приморской столице на этой неделе состоялось совещание под руководством и.о. главы Владивостока Константина Шестакова, посвященное ремонту пешеходных зон. И проходило оно не в тесных кабинетах, а на городских улицах. И обозначилось несколькими важными моментами.

Переход на светлую сторону

Из-за сложного рельефа во Владивостоке много надземных и подземных переходов, состояние которых вызывает большое количество нареканий у горожан. Подземки зачастую с неудовлетворительным освещением, грязные и изрисованные вандалами.

Виадуки же пугают зияющими дырами в ступенях, ямами и щелями. Константин Шестаков проверил сразу несколько переходов, на которые чаще всего поступают жалобы. Итог этой проверки - все эти сооружения будут включать в перечень ремонта. Речь идет про переходы на Некрасовской, Луговой, Баляева, Фирсова и по другим адресам. На ремонт части надземок мэрия уже заключила контракты.

К слову, в городе уже восстановили переход на остановке «Перевал». Строители устранили дыры в ограждении, уложили новый асфальт, восстановили разрушенные ступени. По стороне, ведущей за город, строителям пришлось полностью заменить весь пролет лестничных маршей.

Извини, подвинься

А вот виадук на «Некрасовской», в районе библиотеки имени Горького, ждет необычная операция. Его планируют подвинуть, чтобы расширить дорогу до трех полос. Сейчас тут «бутылочное горлышко», из-за сужения дороги водители вынуждены перестраиваться из трех полос в две, съезжая с путепровода. Далее вновь идет расширение дороги. Результат - регулярные ДТП и пробки.

Константин Шестаков поручил специалистам не дожидаться подготовки проектов и проведения мероприятий по реконструкции, а уже сейчас сделать так, чтобы движение на участке было свободным. А именно - перенести влево разделительное ограждение, оставив по три полосы движения в каждом из направлений. Для чего на противоположной стороне запретят парковку транспорта вдоль автозаправки. Дорожникам дали срок - до 15 августа.

«Уже к началу нового учебного года мы должны видеть здесь свободный проезд. Параллельно будем вести работу по подготовке проектов реконструкции. Выносим на бюджетную комиссию рассмотрение вопроса финансирования разработки проектов реконструкции участков дорог и транспортных развязок в районе Фирсова, школы № 38 на «Моргородке», «Некрасовской», проспекта Красного Знамени, от кольца «Инструментального завода» до «Третьей Рабочей», и по другим адресам», - сказал и.о. главы Владивостока.

Целее будут ноги

Проверили чиновники и пешеходные зоны в районе остановки «Проспект 100-летия Владивостока». Ступени лестницы в районе аптеки рядом с остановкой постепенно приходят в негодность, а подъем для людей с колясками и вовсе сейчас непреодолим. Глава города поручил привести лестницу в порядок и просчитать объемы ремонта самой пешеходной зоны.

Отремонтируют в ближайшее время и пешеходную зону от библиотеки Горького по направлению к ТЦ «Море». Сейчас ходить здесь небезопасно, а с коляской практически невозможно. Всего комплексные работы во Владивостоке проведут более чем на 20 улицах, восстановят более 20 тротуаров. Помимо этого, на десятках улиц проведут ремонт поврежденных участков.