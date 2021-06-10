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Владивосток10 июня 2021 6:16

Нашел, на кого материться. Выходка жителя Приморья стоила ему уголовного дела

Хотя изначально его рассматривали только, как административного нарушителя
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Его дальнейшую судьбу определит суд.

Его дальнейшую судьбу определит суд.

Фото: Алексей ФОКИН

СК завершил расследование уголовного дела, которое возбудили против 31-летнего жителя Приморья. Его обвинили в неуважении к суду. Ну тут аргументов у следствия было предостаточно. Этот случай мужчина запомнит надолго, ведь мог отделаться лишь административным наказанием, но его выходка сменила траекторию дальнейшего развития событий.

- 8 мая 2021 года обвиняемый находился в фойе здания мировых судей в городе Лесозаводске, куда он был доставлен для участия в судебном заседании в качестве лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Во время перерыва, объявленного в судебном заседании, из мести к мировому судье, за отправление правосудия, он высказал в адрес последнего оскорбительное выражение в неприличной форме, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что следователи собрали достаточно материалов и улик для доказательной базы. Сейчас дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Любителю сквернословия грозят либо исправительные работы, либо арест на 6 месяцев.

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