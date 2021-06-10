А когда тепленькая пойдет? Названа дата открытия купального сезона в Приморье

А вы уже ныряли в этом году? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Купальный сезон официально откроется в Приморье во вторник, 15 мая. Разумеется, новость – не новость для моржей, который окунаются в море и зимой, и летом, невзирая на низкие температуры. Например, сейчас в прибрежных акваториях Владивостока вода прогрелась до +12 +14 градусов. Такая же ситуация на данный момент в Славянке и заливе Посьет. А вот Находка пока не радует теплом, там в акватории всего +11

- Согласно многолетним данным, до комфортных +20 +23 градусов вода потеплеет не раньше второй половины июля. Напомним, что морской прогноз погоды на неделю составляется только по морским акваториям, - сообщают специалисты портала Примпогода.

Когда именно начать купальный сезон – решать только вам. Но стоит быть предельно аккуратным, ведь без соответствующей подготовки ныряние в холодной воде может обернуться больничной койкой.

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