В Приморье два пункта пропуска на границе с Китаем временно приостановят работу

Рассказываем, с чем связаны такие новости. Фото: Росгранстрой.

В Приморье два автомобильный пункта пропуска на российской границе приостановят свою работу на несколько дней. Связаны эти ограничения с двумя праздниками. Стоит заранее ознакомиться с информацией, чтобы не оказаться в нелепой ситуации и не на том пропуске на границе с Китаем.

- В связи с празднованием Дня России в Российской Федерации и Дуань (праздник драконьих лодок) в Китайской Народной Республики в период с 12 по 14 июня 2021 года пропуск транспортных средств через государственную границу в автомобильных пунктах пропуска Краскино (на китайской стороне Хуньчунь) и Турий Рог (на китайской стороне Мишань) осуществляться не будет, - говорится на сайте Росгранстроя.

Стоит отметить, что автомобильный пункты пропуска Пограничный и Полтавка продолжат функционировать в штатном режиме. На их работу праздники никак не отразились. Повода для паники и беспокойств нет.

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