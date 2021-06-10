Дело о многомиллионной взятке экс-директора Приморского океанариума направлено в суд

Суд не нашел никаких нарушений в расследовании. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Суд вернул в прокуратуру Приморья уголовное дело о многомиллионной взятке. На скамье подсудимых вскоре окажется бывший директор Дальневосточного филиала Приморского океанариума. Следствие обвинило его в получении взятки – около 9 миллионов рублей. По версии оперативников, он занимался покровительством сторонней организации. Именно она в итоге получила контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание систем в дельфинарии. Сумма сделки – около 90 миллионов рублей.

- Судом апелляционной инстанции отменено постановление о возвращении дела прокурору. Вышестоящий суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора Первореченского района г. Владивостока и позицией участвующего в суде прокурора об отсутствии нарушений со стороны органа следствия, препятствующих рассмотрению дела судом, - отметили в прокуратуре Приморского края.

Напомним, что экс-директора океанариума арестовали летом прошлого года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и в ожидании приговора.

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