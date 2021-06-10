Неужели третья волна? В Приморском крае зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

С начала эпидемии от коронавируса скончались 739 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Приморском крае диагноз «Коронавирус» подтвердился у 56 пациентов Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на региональное правительство.

Стоит отметить, что всего в крае с начала эпидемии коронавируса заразились 44 882 человека. Удалось победить болезнь и выздороветь 41 797 приморцам. К сожалению, за это время были и те, кто не смог справиться с ковидом. Всего в регионе от вируса погибли 739 пациентов.

Вместе с тем, на территории Приморского края активно проводится бесплатная вакцинация населения от коронавируса. На сегодняшний день уже привились от болезни 168 115 человек. Не забывайте, что в регионе до сих пор действует масочный режим. Социальная дистанция и маски в общественных местах – необходимость. Тем более, что такие меры способны обезопасить вас и ваших близких от нежелательного заражения.