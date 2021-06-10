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Происшествия10 июня 2021 10:02

Незабываемая поездка: в Приморье лихач едва не угробил подростка, скрывшись после ДТП

Девочка самостоятельно добралась до бабушки, откуда ее забрали на скорой
Диана БЕЛАЯ
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Подростка пришлось срочно госпитализировать.

Подростка пришлось срочно госпитализировать.

Фото: Милана СОКОЛ

Непринужденная поездка по селу в Приморье закончилась весьма неожиданно, как для водителя, так и для пассажирки. Покатушки обернулись серьезным ДТП, после которого автомобилист попросту скрылся, оставив покалеченную спутницу.

История развернулась в селе Новопокровка Красноармейского района. Машина на скорости влетела в дерево. Шестнадцатилетняя девочка-пассажир получила травмы, водитель по какой-то причине решил не помогать ребенку, а поспешил ретироваться с места аварии. Как рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, к счастью для пострадавшей, дом ее бабушки располагался неподалеку. Девочка смогла самостоятельно добраться до родственницы и вызвать скорую помощь. Уже в больнице выяснилось, что у нее тяжелая травма головы.

Автомобиль врезался в дерево. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Автомобиль врезался в дерево. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что теперь поисками нерадивого водителя займутся сотрудники уголовного розыска, так как в аварии есть пострадавшая. При этом лихач может не только лишиться прав, но и «загреметь» на 15 суток. Более того, автомобилисту грозит и реальный срок лишения свободы, за причиненные травмы и неоказание помощи ребенку.

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