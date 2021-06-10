Псы раздора. В ситуацию с бездомными собаками в Лесозаводске вмешалась прокуратура

История с собаками дошла до суда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура провела проверку на счет исполнения законодательства по обращению с безнадзорными животными в Лесозаводске. Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что бездомные собаки тут обитают в местах массового скопления людей и чувствуют себя полноправными «гражданами». Городская администрация не приняла надлежащих мер, чтобы отловить животных и организовать их содержание.

Таким образом, прокуратура внесла представление в адрес главы Лесозаводска. Только вот он никаких действий не предпринял. В итоге суд отправилось исковое заявление о том, чтобы возложить на администрацию обязанность по организации отлова и содержания собак.

Иск был полностью удовлетворен. Решение суда находится на контроле прокуратуры.

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