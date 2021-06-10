Фура застряла, настоящий коллапс. Трасса в Приморье оказалась парализована

В считанные минуты собралась внушительная пробка. Фото: Анна Соболь.

Огромная пробка образовалась в Находкинском городском округе из-за большегруза, который застрял на ремонтируемом участке дороги. Масштабный затор растянулся на несколько километров.

По словам очевидцев, большегруз забуксовал на щебенке на по подъезде к перевалу на Находку, где сейчас проходит масштабный ремонт дороги.

– Фура встала посреди дороги. Машин рядом очень много, большегрузы, тягачи, никто толком не может даже развернуться. Прям коллапс. Приехали сотрудники ДПС, чтобы регулировать движение. Дорожники тоже пытаются как-то помочь водителю застрявшей фуры, – поделилась с "КП-Владивосток" одна из автолюбительниц.

По словам девушки, рядом с местом ЧП движение сковано во всех направлениях, но особенно мощный затор наблюдается в сторону Находки.