Сильные дожди и грозы испортят приморцам предпраздничные дни

Осадки продлятся 11 и 12 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не самая приятная погода ждет Приморье в пятницу и субботу. В крае пойдут дожди, местами сильные, информирует «Комсомолка» со ссылкой на портал «Примпогода».

В четверг, 10 июня, к Приморью приблизились фронтальные разделы и увеличилось количество облаков, что говорит о надвигающихся дождях.

Так, первые осадки начнутся ночью 11 июня на западе Приморского края, также районы окажутся во власти туманов. Минимальная температура воздуха изменится не сильно.

Днем 11 июня и ночью 12 июня непогода продвинется вглубь края, а метеорологические условия ухудшатся, где-то можно ожидать грозы. В западных районах и на южном побережье поднимется ветер. Температура днем упадет и составит +21…+26 °С, на побережье +13…+18 °С.

Днем 12 июня во многих районах осадки уменьшатся, но локально сохранятся ливни и грозы.

Ожидается, что из-за дождей реки могут выйти из берегов.

Во Владивостоке в пятницу, 11 июня, будет пасмурно. Ночью туман и морось, утром и днем – дождь. Ветер в городе сильный, температура ночью +13…+15 °С, днем теплее может не стать.

Ночью 12 июня сохранятся дожди, а днем ожидается прояснение и повышение температуры до + 21...+23 °С.