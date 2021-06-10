Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2021 13:03

Сбил ребенка и скрылся: во Владивостоке ГИБДД ищет водителя

Полиция просит родителей напомнить детям основы безопасного поведения на дороге
Диана БЕЛАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во Владивостоке ребенок оказался под колесами авто.

Во Владивостоке ребенок оказался под колесами авто.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке водитель сбил школьника и даже не посчитал нужным оказать помощь ребенку. Хоть травма у девятилетнего мальчика оказалась не самой тяжелой, автомобилисту теперь грозит серьезное разбирательство с полицией за оставление места ДТП.

Водитель двигался со стороны улицы Русской в направлении Узбекской. В какой-то момент автомобиль наехал на мальчика. Ребенок переходил проезжую часть от дома №10а на улице Кирова в сторону дома №115 на проспекте 100-летия Владивостока. Мальчик получил травму ноги.

– Госавтоинспекция напоминает приморцам: чтобы ребенок был в безопасности, родителям необходимо регулярно напоминать ему основы правильного поведения на дороге. Он должен знать, как нужно переходить проезжую часть: помнить, что нужно обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, для привлечения внимания водителя поднять руку. Начинать движение можно, только убедившись в том, что транспорт остановился, – предостерегает жителей пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14