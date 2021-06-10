Сбил ребенка и скрылся: во Владивостоке ГИБДД ищет водителя

Во Владивостоке ребенок оказался под колесами авто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке водитель сбил школьника и даже не посчитал нужным оказать помощь ребенку. Хоть травма у девятилетнего мальчика оказалась не самой тяжелой, автомобилисту теперь грозит серьезное разбирательство с полицией за оставление места ДТП.

Водитель двигался со стороны улицы Русской в направлении Узбекской. В какой-то момент автомобиль наехал на мальчика. Ребенок переходил проезжую часть от дома №10а на улице Кирова в сторону дома №115 на проспекте 100-летия Владивостока. Мальчик получил травму ноги.

– Госавтоинспекция напоминает приморцам: чтобы ребенок был в безопасности, родителям необходимо регулярно напоминать ему основы правильного поведения на дороге. Он должен знать, как нужно переходить проезжую часть: помнить, что нужно обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, для привлечения внимания водителя поднять руку. Начинать движение можно, только убедившись в том, что транспорт остановился, – предостерегает жителей пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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