Осторожно, опасный участок! Во Владивостоке в новенький кроссовер прилетел булыжник

Камень приземлился на авто с высоты. Фото: принтскрин видео.

В весьма неприятной ситуации на дороге Владивостока оказался владелец Toyota Harrier. Машину, стоимостью больше двух миллионов рублей, лишь недавно привезли из Японии, однако кроссовер уже успел пострадать. Дело в том, что на авто приземлился булыжник внушительных размеров. Однако найти виновных — практически нереально.

История развернулась на днях при движении с Рудневского моста на Выселковую. Как поделился автомобилист с корреспондентом «КП-Владивосток», он ехал со скоростью потока — около 40 километров в час, в крайне левой полосе. В последний момент водитель увидел летящий на него камень, но увернуться было попросту некуда, с одной стороны машины, с другой — леера.

Камень приземлился на крышу, между поперечными креплениями багажника и люком. Остались внушительные вмятины и царапины, но сам люк уцелел. Откуда именно прилетел сюрприз — понять довольно сложно. Сначала владелец кроссовера думала, что булыжник приземлился на крышу с проезжающего мимо большегруза. Но при просмотре кадров с видеорегистратора создается впечатление, что камень кто-то намеренно кинул со стоянки на косогоре.

Мы специально замедлили видео, предлагаем рассудить ситуацию вам.

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