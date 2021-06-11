«Начинаешь ценить, когда понимаешь, что уедешь»: Нескромный блогер покидает Приморье

Блогер решила переехать из Владивостока. Фото: www.instagtam.com/koretskaya_sv.

Светлана Корецкая – популярная владивостокская инстадива, известная в соцсетях под ником «Нескромный блогер» – решила уехать в Москву на ПМЖ.

Девушка разрывалась между столицей и югом. Она всегда мечтала жить в месте, где тепло, много зелени, есть пальмы и море. Однако блогер понимает, что ей быстро станет скучно без «движа».

– Я поеду в Москву и буду устраивать там свою жизнь. Из Москвы уже буду путешествовать по разным странам и городам. Москва – это как связующее звено…Я хочу попробовать себя там. Да, это все новое и неизведанное, меня там никто не знает, но для меня это какой-то новый уровень! Мне кажется, моя жизнь изменится в лучшую сторону, – делится Светлана с подписчиками на своей страничке в Инстаграме.

Блогер также отмечает, что старается как можно ярче сейчас проживать дни во Владивостоке, ведь она любит этот город и считает его прекрасным. – Почему-то начинаешь ценить, когда понимаешь, что уедешь жить в другое место. Начинаешь осознавать, как же прекрасен мой город, – пишет девушка.

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