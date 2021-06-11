«Используют детский труд безвозмездно»: жителей Владивостока предупредили о компаниях «Рога и копыта»

Родственники жалуются на нечестных работодателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сезон разгара школьных каникул обеспокоенные родители подняли в сети тему подработок. Многие старшеклассники летом стараются самостоятельно заработать деньги, стремление весьма похвальное, однако, как оказалось далеко не все работодатели ответственно подходят к оплате детского труда.

– Хочу предостеречь по поводу работы в компании на Авроровской, 17. В конце мая дочь (16 лет) устроилась на подработку, разносить визитки – рекламу. По информации работодателя, оплата происходит после четырех пройденных маршрутов, которые занимали в среднем три часа активной ходьбы. Дочь прошла пять маршрутов, а денег не заплатили. Кормят какими-то нелепыми обещаниями, а по факту используют детский труд безвозмездно. Хочу предупредить желающих поработать – денег не заплатят, – поделилась в сети жительница Владивостока.

Женщина намерена обратиться в прокуратуру для проверки нерадивого работодателя. Проблема оказалась знакома не понаслышке и другим жителям города.

«Такая же шарашкина контора расположена на Тополиной аллее. Деньги сын получил после обращения в трудовую инспекцию», «У меня племяшка устроилась, тоже разносить рекламу. За 6 домов заработала целых 56 рублей !!! Оплата пришла на карту, вычли все, что можно», «Бессовестные, ребенок хотел честно заработать. Только такие низкие люди могут обманывать детей» – делятся жители края в сети.

– рассказала

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