Будет идти 12 часов подряд. Власти рассказали, чем опасен дождливый циклон для жителей Владивостока

Прояснений от погоды сегодня можно не ждать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 11 июня, Владивосток оказался во власти циклона. Отсюда в городе ухудшение погоды с усилением дождя. Более того, во второй половине дня интенсивность осадков увеличится. Власти просят на время непогоды отказаться от выездов за город. По данным синоптиков, циклон может принести около 50 миллиметров осадков. Дождь будет идти до утра 12 июня. Скорость ветра достигнет 16 метров в секунду. Разумеется, все это станет причиной подъема уровня воды в реках. Специалисты не исключают, что возможны подтопления низменных участков.

Как сообщают в пресс-службе администрации Владивостока, все городские службы жизнеобеспечения перешли в режим повышенной готовности. Это необходимо, чтобы оперативно приступить к ликвидации последствий непогоды.

- Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» сформировала дополнительные бригады, которые в случае существенного ухудшения погоды и возникновения подтоплений, будут оперативно проводить дополнительные прочистки сетей ливневой канализации. Накануне были обследованы места, где чаще всего в период сильных дождей наблюдаются подтопления, – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Мэрия просит на этот день отказаться от личного транспорта и рекомендует парковать машины вдали от подпорных стен и других сооружений. Пешеходам тоже стоит быть начеку.

КУДА ЗВОНИТЬ

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.