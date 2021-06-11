Владивосток украсят другими городами

Изображения дальневосточных городов разместят по гостевому маршруту Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток носит звание столицы Дальнего Востока с конца 2018 года, но до сих пор об этом статусе в городе практически ничего не напоминало. Городские художники решили исправить это упущение, предложив интересный проект: вдоль всего гостевого маршрута - из аэропорта, через исторический центр краевой столицы, на остров Русский - разместить десять масштабных художественных панно, так называемых муралов, с изображением столиц дальневосточных регионов.

Авторами панно станут художники из регионов Дальневосточного федерального округа. Эскизы, которые впоследствии станут украшением Владивостока, выберут сами жители дальневосточных регионов. Например, конкурс работ уже завершился в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

«Художественные панно будут размещены на видовых подпорных стенах города. Реализация проекта запланирована на август этого года», - отмечает Павел Шугуров, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока. Он же и выступил инициатором проекта, который назвал «Мы - Дальний Восток».

Задача проекта - не только представить регионы Дальнего Востока в его столице, но и укрепить дружеские отношения, реализовав проект совместно. Презентация проекта запланирована на сентябрь 2021 года.

Напомним, в этом году в сентябре во Владивостоке снова состоится Восточный экономический форум, причем в очном формате. Ранее сообщалось, что к форуму город получит более 300 миллионов рублей - как раз на ремонт дорог и фасадов по гостевому маршруту, а также на реконструкцию набережной бухты Аякс на Русском острове, где и пройдет ВЭФ.