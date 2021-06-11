Завершены поиски без вести пропавших девочек из приморского поселка

Волонтеры обновили поисковый статус 10 июня.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Поиски пропавших 6 июня двух девочек-подростков 12 и 13 лет завершены в поселке Славянка Приморского края, информирует «КП – Владивосток».
Двух девочек искали с 6 июня, родители подключили волонтеров «ПримПоиска».
Кристина была одета зеленую толстовку, темные джинсы и черно-белые кроссовки.
На Эльмире были синие джинсы с разорванными коленями и белые кроссовки.
Поиски пропавших подростков были завершены 10 июня. Обе девочки были найдены живыми. Волонтеры «ПримПоиска» благодарят всех участников поисков.
– Спасибо всем большое за распространение информации и ваши звонки. Благодаря вам сегодня наши волонтеры нашли девочек и передали родителям, – написали добровольцы на странице организации в социальной сети Инстаграм.
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